Ünlülerin bebekleriyle ilk pozları
Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi...
Magazin - 23 Aralık 2016 01:15
Eski manken Ebru Destan'ın Mete Okay İnan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali, bugün 1 yaşına bastı. Destan, oğlunun yeni yaşını doğumda çekilen fotoğrafla kutladı.
Minik Ali ile ilk karşılaştığı anın fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Ebru Destan, altına şu notu düştü: "Miniminicik Ali'm bugün 1. yaşına giriyor. 12:55'te kucağımdaydı. Allah isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın"İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
Kaynak:hurriyet.com.tr
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