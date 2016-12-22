Ünlülerin bebekleriyle ilk pozları

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi...

Magazin - 23 Aralık 2016 01:15
Ünlülerin bebekleriyle ilk pozları
Eski manken Ebru Destan'ın Mete Okay İnan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali, bugün 1 yaşına bastı. Destan, oğlunun yeni yaşını doğumda çekilen fotoğrafla kutladı.


Minik Ali ile ilk karşılaştığı anın fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Ebru Destan, altına şu notu düştü: "Miniminicik Ali'm bugün 1. yaşına giriyor. 12:55'te kucağımdaydı. Allah isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın"

İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Ünlüler, bebek

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