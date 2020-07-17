Ünlülerin maske makyajı

Ünlülerin makyözü Serhat Şen, kadınların yüzlerinde en önem verdikleri yer gözleri, olduğunu söyledi.Serhat Şen; Her zaman daha dramatik, daha etkileyici bakışlar elde etmek istiyoruz. Göz makyajının tüm görünümümüze etkisi düşünülünce, göz makyajına bu kadar önem vermemiz son derece normal. Pandemi süreciyle birlikte maskelerin hayatımıza girmesiyle birlikte makyaj trendlerimiz de değişti. Birçok ünlü isimler bir nebze rahatladılar, artık dışarıda, yüzlerinde maske ile gezdikleri için, kapatıcılar, renkli rujlar, allıklar kullanmak zorunda kalmıyorlar, yani ağır, ten ve dudak makyajı yerine gözlere ağırlık veriliyor buda aslında bu dönemde tenlerinin dinlenmesi için çok iyi bir fırsat oldu.Kadınlar için; Ünlü makyöz Serhat Şen’den Göz makyaj tüyoları:Pratik Buğulu Bakışlar:Kirpik diplerini koyu kahve ya da daha şeftali tonlarıyla gölgelendirerek bakışlarımızı daha buğulu ve derinleştirebiliriz.Hacimli Kirpikler:Makyajın olmazsa olmazı kirpikler, bakışları, ifadeyi bambaşka hale getiren kısım diyebiliriz. Kesinlikle göz makyajında tamamlanması gereken en önemlisi maskara sürmektir.