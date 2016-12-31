Ünlülerin yılbaşı rotaları!

Yeni yılı yurtdışında karşılamak isteyen ünlü isimleri yolculuk öncesi Atatürk Havalimanı’nda görüntüledik.

Magazin - 31 Aralık 2016 09:00
Ünlülerin yılbaşı rotaları!
Hazar Ergüçlü Lefkoşa'ya, Volkan Şen Londra'ya, Bensu Soral ile Hakan Baş Budapeşte'ye gitti...

Oyunculuğa ara verdim

Rol aldığı “Yüksek Sosyete” dizisi final yapan Hazar Ergüçlü, yeni yılı ailesiyle karşılamak üzere Lefkoşa’ya gitti. Bir süre oyunculuğa ara vereceğini söyleyen oyuncu, “Yazın yurtdışına gidip oyunculuk eğitimi alacağım” dedi.


Uganda’ya gidiyorlar yazın

Yılbaşı tatiline çıkan ünlüler arasında Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin de var. Önceki gün havalimanında görüntülenen iki sevgili, “Nereye gidiyorsunuz?” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Biz nereye gittiğimizi söylemek istemiyoruz. Siz ‘Uganda’ya gidiyorlar’ yazın.”


Budapeşte âşıkları

Sevgilisi Hakan Baş’la tatile çıkan Bensu Soral, “Ne zamandır Budapeşte’ye gitmek istiyorduk, sonunda fırsat bulduk. Romantik bir şehirde yeni yılı karşılamak güzel olacak” dedi.

İşte ünlülerin yılbaşı rotaları;
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Kaynak:hurriyet.com.tr
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