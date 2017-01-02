Ünsal Sert alışverişte!

İş adamı Ünsal Sert Akmerkez'de alışveriş yaparken görüntülendi..

Sosyete - 02 Ocak 2017 19:54
Ünsal Sert alışverişte!
İstanbul cemiyet hayatının seçkin işadamlarından Ünsal Sert, yeni yıl alışverişi için Akmerkez’i tercih eden ünlü simalar arasında yer aldı. Ünsal Bey yeni yıla sayılı zaman kala son birkaç alışverişini yapmak için mağazaları gezerken objektifimize gülümseyerek yansıdı. Sert, torunu ve kendi için mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
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