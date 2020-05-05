Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren paylaşım!

Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı neden sildi?

Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda mesajı!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteriyle öne çıkan ve son dönemde oldukça popüler olan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncuya bir hayranı, kendi elleriyle çizdiği bir kara kalem çalışması hediye etti. Uraz Kaygılaroğlu çalışmanın hem kendisine hem de Hakan Altun'a benzediğini düşünerek "Abi çizimi birlikte kullanabiliriz istersen" sözleriyle Hakan Altun'a seslendi. Bu paylaşım takipçilerinin yüzünü güldürdü.