Usta oyuncu Kuruluş Osman'a katıldı!

Ahmet Yenilmez, ‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezonundan itibaren çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden ‘Kuruluş Osman’ birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan ve Seçkin Özdemir’in de rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.