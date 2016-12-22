Uzun saç çok moda!

Saçlarınızın çabuk uzamasını sağlamak için doğru vitamin, mineral ve bakımlar ile saçlarınızı beslemelisiniz.
Doğru saç bakımını kuaförünüzün önerdiği aralıklarla yaptırmalısınız.
Saç bakımına saç köklerinden başlamalısınız. Saç tellerinize uyguladığınız bakımları saç derinize de uygulamalısınız.
Saçlarınızı uzatmak için saç derinize düzenli olarak masaj yaparak oradaki kan dolaşımını hızlandırmalısınız.
Kuaförünüze giderek saçınıza uygun doğal yağlarla saçınızı besleyecek maskeler yaptırabilirsiniz.
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