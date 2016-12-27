Vakko yeni yılı ışıl ışıl karşılıyor!

Gecce Kadın - 27 Aralık 2016 15:59

Kurulduğu günden bu yana sadece moda değil bir yaşam tarzı sunan Vakko, hediye paketlerinden birbirinden özel hediye seçeneklerine, özenle tasarlanmış vitrinlerinden mağaza içi süslemelerine yeni yılı büyük bir coşku ve heyecan ile karşılıyor. Vakko Dostları’nı her sene büyülü bir yılbaşı hikayesine davet eden Vakko, bu sene de yeni yılın gelişini Vakko Suadiye’nin bahçesinde kurulan Vakko Buz Pateni Pisti ve 1920-30’ların keyifli melodileri eşliğinde kutluyor.Vakko her yıl, yeni yıl heyecanını hissettiğimiz Aralık ayında tüm mağazalarında, herkes tarafından büyük bir merakla beklenen ışıl ışıl ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Vitrinlerle başlayan bu özel atmosfer Vakko dostlarını farklı etkinliklerle büyülü bir yılbaşı hikayesine davet ediyor.Yeni yıla özel gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri, Bağdat Caddesi’nin ikonu olan ve yeni yıl süslemesi herkes tarafından merakla beklenen Vakko Suadiye’nin bahçesinde kurulan Vakko Buz Pateni Pisti... Bu yıl dördüncü kez kurulan Vakko Buz Pateni pisti tüm İstanbulluları 1 Ocak 2017’ye kadar yeni yıl heyecanına ortak ediyor.Vakko Suadiye, Vakko Zorlu ve Vakko Nişantaşı’nın ışıltılı atmosferinde gerçekleşecek etkinliklerde ise Flapper Swing müzik grubunun keyifli melodileri, sıcacık salep ve kestane ikramlarıyla renklenerek tüm İstanbullulara adeta erken bir yeni yıl kutlaması yaşatacak.Vakko, tüm Vakko Dostlarını büyülü bir yılbaşı hikayesine davet ediyor...