Vakko yeni yılı ışıl ışıl karşılıyor!

Vakko her yıl, yeni yıl heyecanını hissettiğimiz Aralık ayında tüm mağazalarında, herkes tarafından büyük bir merakla beklenen ışıl ışıl ve keyifli bir atmosfer sunuyor. Vitrinlerle başlayan bu özel atmosfer Vakko dostlarını farklı etkinliklerle büyülü bir yılbaşı hikayesine davet ediyor.
Yeni yıla özel gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri, Bağdat Caddesi’nin ikonu olan ve yeni yıl süslemesi herkes tarafından merakla beklenen Vakko Suadiye’nin bahçesinde kurulan Vakko Buz Pateni Pisti... Bu yıl dördüncü kez kurulan Vakko Buz Pateni pisti tüm İstanbulluları 1 Ocak 2017’ye kadar yeni yıl heyecanına ortak ediyor.
Vakko Suadiye, Vakko Zorlu ve Vakko Nişantaşı’nın ışıltılı atmosferinde gerçekleşecek etkinliklerde ise Flapper Swing müzik grubunun keyifli melodileri, sıcacık salep ve kestane ikramlarıyla renklenerek tüm İstanbullulara adeta erken bir yeni yıl kutlaması yaşatacak.
Vakko, tüm Vakko Dostlarını büyülü bir yılbaşı hikayesine davet ediyor...