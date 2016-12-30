Vatanım Sensin yine zirvede!

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı dizisi “Vatanım Sensin” Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümü ile zirvedeki yerini korudu.

Dizi - 30 Aralık 2016 10:53
Vatanım Sensin yine zirvede!
“Vatanım Sensin” Tüm Kişilerde 6,69 reyting, 15,32 izlenme payı, AB’de 9,25 reyting, 22,64 izlenme payı ve 20+ABC1’de 8,89 reyting, 19,73 izlenme payı alarak tüm rakiplerini geride bıraktı.

Sosyal medyada #VatanSevdası hashtag’i ile büyük ses getiren Vatanım Sensin, en çok konuşulan konular arasındaydı.

Büyük bir savaşın içerisinde, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelme hikâyesini ekrana taşıyan “Vatanım Sensin” Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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