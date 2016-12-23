Vatanım Sensin zirveye demir attı…

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı dizisi “Vatanım Sensin” Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümü ile zirvedeki yerini korudu.

Dizi - 23 Aralık 2016 11:05
Vatanım Sensin zirveye demir attı…
“Vatanım Sensin” AB’de 8,92 rating, 21,53 izlenme payı , 20+ABC1’de ise 8,43 rating, 18,08 izlenme payı alarak tüm rakiplerini geride bıraktı.


Büyük bir savaşın içerisinde, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelme hikâyesini ekrana taşıyan “Vatanım Sensin” yeni bölümü ile 29 Aralık Perşembe günü Kanal D’de!
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Bağlantılar: Vatanım Sensin

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