"Vatanım Sensin"de sürpriz ayrılık!

Dizi - 30 Aralık 2016 00:30

Vatanım Sensin'den senaryo açıklaması!

İlk bölümünden itibaren senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan "Vatanım Sensin"in dün akşam yayınlanan 10. bölümde bir ayrılık oldu. Dizide "Ölmez Hasan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp, senaryo gereği ölerek dizi kadrosundan ayrıldı.Ayrılığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tunçalp, "Vatanım Sensin'de tüm arkadaşlarıma selamlar, uzun zamandır çalıstığım en samimi set. Ben öldüm. Sizin yolunuz açık olsun" dedi.