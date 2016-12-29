"Vatanım Sensin"de sürpriz ayrılık!
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerinde yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisinin son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Dizi - 30 Aralık 2016 00:30
İlk bölümünden itibaren senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan "Vatanım Sensin"in dün akşam yayınlanan 10. bölümde bir ayrılık oldu. Dizide "Ölmez Hasan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Turgut Tunçalp, senaryo gereği ölerek dizi kadrosundan ayrıldı.
Vatanım Sensin'den senaryo açıklaması!
Ayrılığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Tunçalp, "Vatanım Sensin'de tüm arkadaşlarıma selamlar, uzun zamandır çalıstığım en samimi set. Ben öldüm. Sizin yolunuz açık olsun" dedi.İşte o paylaşım;Halide Edip'li müthiş 11. bölüm fragmanı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.