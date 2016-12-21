'Vatanım Sensin'e yeni oyuncu!

Dizi - 21 Aralık 2016 21:30

Vatanım Sensin'den senaryo açıklaması!

Yapımını O3 Medya’nın, yönetmenliğini Yağmur - Durul Taylan ve Burak Arlıel’in yaptığı "Vatanım Sensin" dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.Tuğrul Tülek, Stavro karakteriyle diziye dahil oldu. Tülek’in canlandırdığı Stavro; Vasili'nin emriyle tüm baskılara rağmen konuşmayan Ölmez Hasan'ı konuşturmak için özel olarak çağırılıyor.Kendine özgü yöntemleri bulunan, sert ve acımasız asker Stavro, Ölmez Hasan’ı konuşturmak için sürpriz bir hamlesi daha olacaktır.