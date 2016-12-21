'Vatanım Sensin'e yeni oyuncu!
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerinde yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı.
Dizi - 21 Aralık 2016 21:30
Yapımını O3 Medya’nın, yönetmenliğini Yağmur - Durul Taylan ve Burak Arlıel’in yaptığı "Vatanım Sensin" dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.
Vatanım Sensin'den senaryo açıklaması!
Tuğrul Tülek, Stavro karakteriyle diziye dahil oldu. Tülek’in canlandırdığı Stavro; Vasili'nin emriyle tüm baskılara rağmen konuşmayan Ölmez Hasan'ı konuşturmak için özel olarak çağırılıyor.
Kendine özgü yöntemleri bulunan, sert ve acımasız asker Stavro, Ölmez Hasan’ı konuşturmak için sürpriz bir hamlesi daha olacaktır.Vatanım Sensin 9. bölüm fragmanı
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