Wesley Sneijder'den annesi terör cevabı!

Ailesi tarafından "Türkiye’den ayrıl" baskısı gören Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, buna rağmen kalmayı seçti.

Spor - 04 Ocak 2017 00:36
Wesley Sneijder'den annesi terör cevabı!
Türkiye'de art arda gerçekleşen terör saldırılarından birçok sektör olumsuz etkilenirken futbol dünyası da bunların başında yer alıyor. Futbol takımlarımız yabancı oyuncuları Türkiye'ye getirmekte zorlanırken ellerindeki yıldızları da tutmakta zorlanıyor. Geçen yılki terör saldırlarının ardından Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan iki dünya yıldızı Mario Gomez ve Jose Sosa, ülkedeki terör olayları gerekçe göstererek takımdan ayrıldı.

Son 1 ay içerisinde İstanbul'da yaşanan 2 kanlı terör saldırısının ardından Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'ın ülkesindeki ailesinden, özellikle de annesi Sylvia Sneijder'dan ‘ülkene dön' baskısı gördüğü öğrenildi. Annesinin, yıldız oyuncuya, “Terör saldırıları nedeniyle çok endişeleniyoruz. Artık yanımıza gel, orası senin için güvenli değil” dediği bildirildi.


Buna karşın Wesley Sneijder'ın cevabı ‘helal olsun' dedirtecek cinsten oldu. Terör olaylarının Avrupa'nın her şehrinde olduğunu hatırlatan ve kısa süre önce Berlin'deki saldırıyı örnek gösteren başarılı futbolcunun annesine, “İstanbul'da mutluyuz. Hayata devam etmek zorundayız, kendimizi kilitleyemeyiz. Benzer şeylerin Almanya'da, Fransa'da olmayacağının garantisi yok. Bu yüzden Galatasaray'da kalacağım” karşılığını verdiği ifade edildi.

Wesley Sneijder, geçtiğimiz günlerde şehit ailelerine yardım için düzenlenen özel maçta forma giyerek etkinliğe destek vermişti.

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