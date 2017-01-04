Williams kardeşler 2017'ye iyi başlamadı

2017 yılında ilk olarak Auckland'da mücadele etmeyi tercih eden Serena ile Venus, ikinci turun ötesini göremedi.

Diğer Sporlar - 04 Ocak 2017 23:08
Williams kardeşler 2017'ye iyi başlamadı
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde düzenlenen ASB Classic tenis turnuvasına katılan Serena Williams ile Venus Williams, ikinci turda rakiplerine mağlup olarak hayranlarını şaşırttı.

Dünya 2 numarası Serena, ikinci turda ABD'li vatandaşı Madison Brengle ile karşılaştı. Dört aylık sakatlığının ardından yeniden kortlara dönen 35 yaşındaki tenisçi, dünya sıralamasının 72. basamağında yer alan rakibi karşısında pek varlık gösteremediği maçı 4-6, 7-6 ve 4-6'lık setlerle 2-1 kaybederek turnuvaya erken veda etti.

Serena'nın ablası ve dünya 17 numarası Venus Williams ise turnuvanın ilk tur maçında kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci turda Naomi Osaka ile oynayacağı maça çıkmadı.

Kaynak:eurosport.com
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