'Yarım Kalan Aşklar'da sona gelindi!

Ölen bir ruhun başka bir bedende hayat bulmasından yola çıkan alışılagelmemiş hikayesi ve Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran ve Ezel Akay’ın yanı sıra Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi birbirinden yetenekli isimleri bir araya getiren kadrosu ile ‘Yarım Kalan Aşklar’ final bölümüyle bu akşam BluTV’de izleyici karşısına çıkıyor.Silahların doğrultulduğu bir finalle sona eren 7. bölümün ardından, nikahta büyük bir çatışma çıkar. Ortalık kan gölüne dönerken Kadir (Burak Deniz) vurulur ve apar topar hastaneye kaldırılır. Kendini Elif’e (Dilan Çiçek Deniz) kör olarak tanıtan ve Ozan’ın katilinin kim olduğunu bildiğini söylerken vurulan adamın gerçekte kör olmadığı ve ölmediği ortaya çıkınca ise işler iyice karışır. Başı bir kez daha belaya giren Elif’in yardımına hastaneden çıkan Kadir koşarken, Elif ve Kadir bu işi bitirmek, Ozan’ın gerçek katillerini bulmak için son bir maceranın daha içine düşerler. Ancak bu macerada Elif’in izleyeceği görüntüler Kadir’in de bu işin içinde olduğunun en büyük kanıtı olurken Elif hiç beklemediği kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak ve bu yarım kalan aşkın nasıl sonlanacağı gizemini koruyacak.Her bölüm seyirciyi merak içinde bırakan final sahneleriyle sürükleyici bir hikaye sunan ‘Yarım Kalan Aşklar’ın senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay yer alıyor. Yarım kalanları tamamlamak adına ‘Yarım Kalan Aşklar’, final bölümüyle BluTV’de!