"Yarına Tek Bilet"in fragmanı yayınladı!

Başrollerini sevilen oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in paylaştığı filmin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise son dönemlerin başarılı isimlerinden Ozan Açıktan yer alıyor.Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger & Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evrilir.Şimdiden büyük ilgi uyandıran “Yarına Tek Bilet” tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran’da Netflix’te yayına girecek.