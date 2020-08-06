Yasak Elma dizisinde büyük kriz çıktı! Sahneler çöpe atıldı!

Yasak Elma dizisinin 4. sezon çekimleri sürüyor. Medyapım imzalı dizide 3 sezon İlber Uygar Kaboğlu'nun hayat verdiği Erim karakterini senaryodaki değişiklik yüzünden başka bir oyuncunun canlandırmasına karar verilmiş ve Arda Adil Görgen ile anlaşılmıştı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erim'li sahneler istenildiği gibi çıkmayınca bir kez daha oyuncu değişikliği yapıldı. Role Haktan Zavlak seçildi. Daha önce çekilen sahneler de çöpe atıldı.