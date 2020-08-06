Yasak Elma dizisinin 4. sezon çekimleri sürüyor. Medyapım imzalı dizide 3 sezon İlber Uygar Kaboğlu'nun hayat verdiği Erim karakterini senaryodaki değişiklik yüzünden başka bir oyuncunun canlandırmasına karar verilmiş ve Arda Adil Görgen ile anlaşılmıştı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Erim'li sahneler istenildiği gibi çıkmayınca bir kez daha oyuncu değişikliği yapıldı. Role Haktan Zavlak seçildi. Daha önce çekilen sahneler de çöpe atıldı.
Yasak Elma dizisinde büyük kriz çıktı! Sahneler çöpe atıldı!
Yasak Elma'nın yeni sezonunda Erim karakterine hayat veren İlber Uygar yerine Arda Adil Görgen ile anlaşılmıştı. Ancak dizide kriz çıktı, Arda Adil Görgen'in sahneleri çöpe atılarak yeni bir oyuncuyla anlaşma sağlandı.
06.08.2020 16:52 Dizi Galeri