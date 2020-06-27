'Yasak Elma' dizisinde flaş ayrılık!

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Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için flaş karar

Fox TV'nin fenomen dizisi 'Yasak Elma'da sürpriz bir değişiklik yaşandı. 3 sezondur diziyi yöneten Neslihan Yeşilyurt görevini bıraktı. Yeşilyurt'un yerine gelen Murat Öztürk, 'Yasak Elma'nın yeni yönetmeni oldu. Neslihan Yeşilyurt'un Medyapım'ın yeni sezonda Kanal D için hazırlayacağı Dr. Foster dizisinin yerli uyarlamasını yöneteceği öğrenildi.