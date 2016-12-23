Yasemin Allen: O geccenin dinle ilgisi yok!

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'den yılbaşı paylaşımı...

Magazin - 23 Aralık 2016 17:00
Yasemin Allen: O geccenin dinle ilgisi yok!
"Dönerse Senindir" filminde Murat Boz ve İrem Sak ile kamera karşısına geçen Yasemin Allen, Instagram'da paylaştığı bir gönderi ile yıllardır pek çok insanın birbirine düştüğü bir konuya kendince açıklık getirdi. Yasemin Allen yeni yıla sayılı günler kala yaptığı bu paylaşımda yılbaşı geccesinin dinle bir ilgisi olmadığını söylüyor.

İşte Yasemin Kay Allen’in o paylaşımı:

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Bağlantılar: Yasemin Allen

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