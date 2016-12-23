İşte Yasemin Kay Allen’in o paylaşımı:
Yasemin Allen: O geccenin dinle ilgisi yok!
Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen'den yılbaşı paylaşımı...Magazin - 23 Aralık 2016 17:00
"Dönerse Senindir" filminde Murat Boz ve İrem Sak ile kamera karşısına geçen Yasemin Allen, Instagram'da paylaştığı bir gönderi ile yıllardır pek çok insanın birbirine düştüğü bir konuya kendince açıklık getirdi. Yasemin Allen yeni yıla sayılı günler kala yaptığı bu paylaşımda yılbaşı geccesinin dinle bir ilgisi olmadığını söylüyor.
İşte Yasemin Kay Allen’in o paylaşımı:
İşte Yasemin Kay Allen’in o paylaşımı:
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yasemin Allen
MAGAZİN HABERLERİ
- Emrah mirasını açıkladı!
- Zehra'nın eğlencesi çabuk bitti!
- Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?
- Aşk mı kazanacak, öfke mi?
- Elçin Sangu 2 aylık hamile iddiası!
- Seda Bakan'dan 'Bana Sevmeyi Anlat' açıklaması
- Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!
- Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti
- Emre Aydın: Tarkan bugün çıksaydı ‘Megastar’ olamazdı!
- Bana Sevmeyi Anlat 17. bölüm özeti ve fotoğrafları