Yasemin Allen'in yeni yıldan dileği!

Magazin - 21 Aralık 2016 20:30

Siyahlara büründüler!

Güzel oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Allen, şöyle konuştu; ''Ülkemiz kötü günler yaşıyor, umarım 2017'de huzur dolu bir yıl geçiririz. Yeni yılda her şeyden önce barış istiyorum'' dedi. Yasemin Allen, alışveriş sonrasında yakın arkadaşları ile bir araya gelerek Günaydın Steak House'de yemek yeyip sohbet ettiler.