Yasemin Özilhan’dan ‘sırt kemiği’ açıklaması!

Corona virüs salgını sonrası ailesiyle eve kapanan Yasemin Özilhan, çeşitli aktivitelerle zamanını değerlendiriyor. Çocuklarıyla oyunlar oynayan Özilhan boş zamanlarında da spor yapıyor. Evinde özel spor salonu bulunan Özilhan zaman zaman da spor yaparken çektiği video ve fotoğrafları sevenleriyle paylaşıyor. Güzel oyuncu dün bakım yaparken çekilen bir fotoğrafını 'Emoş’umun gözünden' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda dikkat çeken Özilhan'ın sırt kemiğin oldu. Takipçileri Yasemin Özilhan’ın fotoğrafına “Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?” şeklinde yorumlar yapıldı."Öncelikle aşırı zayıf değilim. 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına? Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum. Halimden memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum"