Yasemin Özilhan'ın terliklerinin fiyatı dudak uçuklattı!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Özilhan, corona virüs salgını nedeniyle evden çıkamasa da pahalı kıyafetleriyle gündem olmayı sürdürüyor.Geçtiğimiz günlerde sırt kemiği ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, şimdi terlikleri ile magazin gündemine bomba düştü.Sosyetik güzelin önceki gün verdiği pozda giydiği lüks marka terliklerinin fiyatı, 4 bin 800 TL'ydi. Özilhan, sosyal medyada zayıflığıyla ilgili gelen yorumlara da şu cevabı vermişti:“Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası."2011 yılında İzzet Özilhan'la evlenen Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Sosyetik güzelin, Emine ve Ela adında iki kızı var.(Kaynak: aksam.com.tr)