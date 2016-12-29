Yasmin Erbil, Arda Turan'ın peşinde

Barcelonalı milli yıldız Arda Turan, İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor.

Magazin - 30 Aralık 2016 08:00
Yasmin Erbil, Arda Turan'ın peşinde
Aslıhan Doğan'dan ayrıldıktan sonra adı Didem Soydan, Ebru Şallı ve Cansu Taşkın'la anılan Turan, bu kez şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil'in radarına girdi.

Arda Turan'dan Çin'e mi gidiyor? İlk kez konuştu...

Arda Turan'dan Çin'e mi gidiyor? İlk kez konuştu...



Önceki gecce Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’la Bebek Lucca’da eğlenen Arda Turan, mekandaki kızların ilgi odağı oldu.

Arda Turan'ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan ilk kez konuştu!

Arda Turan'ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan ilk kez konuştu!




Genç kızlar Turan’la fotoğraf çektirmek isterken Yasmin Erbil, başarılı futbolcuyu göz hapsine aldı. Mekan çıkışı Turan’ı uzaktan takip eden Erbil, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.


Yasmin Erbil yine nefes kesti

Yasmin Erbil yine nefes kesti



CESUR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sık sık sosyal medya hesabında cesur paylaşımlar yapıyor. Erbil’in yüz bine yakın takipçisi bulunuyor.

İşte o anlar;
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Kaynak:sozcu.com.tr
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