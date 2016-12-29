Yasmin Erbil, Arda Turan'ın peşinde

Arda Turan'dan Çin'e mi gidiyor? İlk kez konuştu...
Önceki gecce Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’la Bebek Lucca’da eğlenen Arda Turan, mekandaki kızların ilgi odağı oldu.
Arda Turan'ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan ilk kez konuştu!
Genç kızlar Turan’la fotoğraf çektirmek isterken Yasmin Erbil, başarılı futbolcuyu göz hapsine aldı. Mekan çıkışı Turan’ı uzaktan takip eden Erbil, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.
Yasmin Erbil yine nefes kesti
CESUR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sık sık sosyal medya hesabında cesur paylaşımlar yapıyor. Erbil’in yüz bine yakın takipçisi bulunuyor.
İşte o anlar;
Kaynak:sozcu.com.tr