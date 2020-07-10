Yazın artan sıvı kaybına dikkat!

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Yazın sağlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimiyle hem formunuzu koruyabilir hem de kendinizi daha sağlıklı ve enerjik hissedebilirsiniz. Hiçbir içecek suyun yerine geçmediğinden sıvı ihtiyacınızı büyük ölçüde su ile karşılamaya çalışmakta fayda var. Bunun yanı sıra gün içerisinde hem serinletici hem de düşük kalorili içecekler tüketerek formunuzu korumanıza ve sıvı tüketiminizi artırmaya katkı sağlayabilirsiniz ancak aşırıya kaçmamak şart” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş, düşük kalorili 7 yaz içeceği tarifi verdi, bu içeceklerin tüketimine yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Malzemeler:5-6 adet donmuş çilekYarım su bardağı donmuş böğürtlen1 su bardağı hindistan cevizi sütüİstediğiniz kadar buz küpüTüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirin. 100 kalorilik içeceğinizi ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Düşük kalorili ve antioksidan deposu bir içecek alternatifi olmasının yanı sıra aynı zamanda vegan içerikli.Malzemeler:2 avuç donmuş beyaz veya karadut3 yemek kaşığı probiyotik yoğurtYarım su bardağı az yağlı, laktozsuz sütİstediğiniz kadar buz küpüTüm malzemeleri blender veya shakerdan geçirip tüketebilirsiniz. 140 kalorilik bu lezzetli içecekle ister ara öğün yapın isterseniz hafif geçirmek istediğiniz bir ana öğünün yerine tüketin.Malzemeler:1 su bardağı light kefir1 şişe maden suyu2 küçük boy salatalık4-5 yaprak nane yaprağı130 kalorilik bu sağlık deposu içecek için tüm malzemeleri blender ya da shakerdan geçirin. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz. Yaz sıcaklarında mükemmel bir ara öğün alternatifidir. Bu içeceği günde maksimum 2 kez tüketmelisiniz, daha fazla tüketim maden suyunun içerisindeki sodyum sebebiyle tansiyon yükselmesine neden olabilir. Eğer tansiyon hastasıysanız maksimum 1 kez tüketmeniz yeterli olacaktır.Malzemeler:2 adet limon2 yemek kaşığı yeşil çay1 L soğuk suBuz2 yemek kaşığı yeşil çayı ayrı bir bardakta kaynar su içerisinde 6 dakika demleyin. Yeşil çayınız demlenirken 1,5 adet limonun suyunu sıkın. 1 litrelik sürahi içerisine demlenmiş yeşil çayınızı aktarın ve bulanıklaşmaması için içerisine 7-8 adet buz küpü atarak şoklayın. Ardından soğuk suyu ve limon suyunu üzerine ekleyin. En son geriye kalan yarım limonu kabuklarıyla beraber dilimleyerek karışımınızın içerisine ekleyin. Yaklaşık 80 kalori olan bu yeşil çaylı içecek oldukça faydalı ve kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra yeşil çay, böbrek hastalığı, kalp-damar hastalığı veya uykusuzluk varlığında önerdiğimiz bir çay değildir. Aynı zamanda emziren annelerin de günde maksimum 1 kupa yeşil çay içmesi uygun olacaktır.Malzemeler:1 litre kaynamış su2 Rooibos poşet çayKabuklu limon dilimleriTaze nane yapraklarıBeslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş “Türkiye’de giderek kullanımı artan bitki çaylarından biri olan rooibos çayı, ‘kırmızı çay’ olarak da anılmaktadır. Büyük bir sürahi içerisinde Roobios çaylarının üzerine kaynamış suyu dökün. 10 dakika bu şekilde demleyin. Ardından çay poşetlerini çıkarın ve limon dilimleri ile nane yapraklarını ekleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın. Servis sırasında buz küpleri ekleyin. Bu tükettiğiniz içecekle günlük sıvı ihtiyacınızın 1 litresini karşılamış olursunuz. Aynı gün içerisinde tekrar aynı karışımı tüketmek yerine sadece su içerek sıvı ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz” diyor.Malzemeler:3 orta-normal dilim karpuz (180 g)1 şişe maden suyuTaze nane yapraklarıKarpuz ve maden suyunu blender ya da shakerdan geçirin. Eğer hafif ekşi olmasını isterseniz dilediğiniz oranda limon suyu da ekleyebilirsiniz. Süslemek için taze nane yapraklarını kullanabilirsiniz. Bu içecek ortalama 70 kaloridir. Ancak karpuz dilimleme işlemi kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğinden mutfak tartısı kullanarak 180-200 gramı ölçerek tarifi hazırlamak daha sağlıklı olacaktır. Karpuz, vitamin deposu olmasının yanı sıra şeker oranı da yüksek bir meyve olduğu için diyabet ve insülin direnci hastalarının bu içeceği rutin olarak tüketmesi doğru bir yaklaşım olmayacaktır.Malzemeler:Buz kalıbıSade filtre kahve veya telvesi süzülmüş sade Türk kahvesi1 su bardağı soğuk sütKahvenizi buz kalıbına dökerek dondurun. Ardından donmuş kahve küplerinizi 1 su bardağı soğuk sütünüzün içerisine ekleyin. Hem çok pratik hem tok tutan hem de serinleten bu tarifi ara öğün olarak tercih edebilirsiniz. Eğer herhangi bir kalp-damar hastalığınız varsa ya da kilo verme sürecindeyseniz sütünüzü yarım yağlı tercih edebilirsiniz.