Yeni bir set aşkı daha mı?
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, "Paramparça" dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Ayhan Bozkurt ile birlikte Karaköy’de objektife yakalandı.
Magazin - 27 Aralık 2016 22:45
Cem Yılmaz'ın oğlunun annesi Ahu Yağtu, son zamanlarda sık sık "Paramparça" dizisinden rol arkadaşı Ayhan Bozkurt'la İstanbul geccelerinde eğlence turuna çıkıyor.
Önceki akşam yine Karaköy'de bir mekanda eğlenen ikili, mekandan sabah 04:00'da ayrıldı. Yağtu ve Bozkurt mekan çıkışı flaşların patlamasıyla büyük panik yaşadı. Koşarak taksiye binen Yağtu'nun görüntü vermeme çabası sonuç vermedi.
Ahu Yağtu: Cem’in kendi özel hayatıdır
Daha önce de birçok kez birlikte gecce turuna çıkan ikili, bu kez görüntülenmekten kurtulamadı. Ahu Yağtu ile Ayhan Bozkurt arasında ilişkinin aşk mı? yoksa arkadaşlık mı? olduğunu konusu henüz bilinmiyor.İşte o kareler;
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