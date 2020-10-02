Yeni Hayat dizisinden ‘kadına şiddet’ mesajı!

Perşembe akşamları Kanal D'de ekrana gelen 'Yeni Hayat' dizisinin yayınlanan son bölümünde verilen 'Kadına Şiddet' mesajı dikkat çekti. Melisa Aslı Pamuk'un hayat verdiği Yasemin karakteri konuşmasında ”Ölmek istemiyorum diyen her sesi duymak, o sesi çoğaltmak için buradayız... Gelin şiddeti birlikte durduralım!" diye seslendi.İşte o sahne: