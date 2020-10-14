Dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT, eylül ayında yayına giren en popüler dizi ve programları açıkladı. 5 Ekim tarihli Instagram verilerine dayanarak hazırlanan ve en fazla takipçi kazanan ilk on formattan oluşan listede Yeni Hayat da, listede yer almayı başaran yapımlar arasına girdi.
Yeni Hayat, yeni bölümleri ile her Perşembe akşamı Kanal D’de…
'Yeni Hayat', sosyal medyada dünya listesinde!
Kanal D’nin farklı hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla ilgiyle izlenen dizisi Yeni Hayat, Eylül ayında dünyadaki sosyal medyada listelerinde en çok konuşulan dizilerden oldu.
14.10.2020 13:13 Dizi Galeri