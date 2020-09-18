'Yeni Hayat'ta dikkat çeken sahne!

Kanal D’nin izleyicinin beğenisini kazanan dizisi Yeni Hayat 3’üncü bölümü ile ekrana geldi.Dizide Fikret Kızılok’un, Müslüm Gürses tarafından yorumlanan “Gönül” şarkısı eşliğinde yayınlanan sahnesi dikkat çekti.Yasemin (Melisa Aslı Pamuk), arabada Adem’in (Serkan Çayoğlu) bakışlarının hedefindeydi. Büyük bir çıkmazda olan Yasemin ve Adem'in baş başa geçen yolculuğunda "Gönül" parçasının çalmasıyla duygusal anlar yaşandı.İşte o sahne:Yeni Hayat yeni bölümleri ile her Perşembe akşamı Kanal D’de...