Yeni normalde çocuklu ailelere 10 tatil kuralı!

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin aslında koronavirüsün kendisinden çok, oluşturduğu kaygının ailelere ve çocuklara zarar verdiğini belirterek, “Hem aile büyüklerinde hem çocuklarda koronavirüsle ilgili yaşanan bu kaygının kronikleşmemesi ve ruhsal hastalıklara dönüşmemesi için artık korkmamalı, sadece önerilen tedbirlere harfiyen uymalı ve hayatımıza devam etmeliyiz. Bu yaz tatilini ailece psikolojimizi düzeltmek için fırsat olarak kullanabiliriz” diyor. Ancak kontrollü sosyal hayatta ikinci bir dalgadan olabildiğince korunmak için tatilde de dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin çocuğunuzla tatil yaparken almanız gereken 10 önlemi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.Bu yıl tatilde en fazla dikkat etmemiz gereken konu sosyal mesafeyi korumak olmalı. Dolayısıyla çocuğunuzla yapacağınız tatil için kalabalık yerler yerine, daha az insanın olabileceği sakin mekanları tercih etmenizde fayda var. Eğer denize girebileceğiniz bir tatil yöresine gidecekseniz,mümkünse mavi bayraklı veya sahilinin temizliğinden emin olduğunuz yerleri seçin.Tatilinizi bir işletmede geçirecekseniz, rezervasyon yaptırmadan önce konaklayacağınız yerin bebek/çocuk dostu olup olmadığını sormayı ihmal etmeyin.Tatilinize uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçları yerine kendinize ait aracınızla gitmeniz virüsün bulaşma riskini düşürüyor. “Uzun yolculuklarda sürücünün sürekli maskeyle solumasının sıcak havalarda baygınlıklara sebep olabileceğini unutmamak gerekiyor” uyarısında bulunan Dr. Elif Köşeli Şahin “Araçta yine sadece kendi aileniz varsa, tıpkı evinizde klima kullanmanızın sakıncası olmadığı gibi, araç kliması çalıştırmanızda da herhangi bir sakınca yok. Ancak havanın sadece doğrudan bebeklere veya çocuklara gelmemesine dikkat edin” diyor.Söz konusu yaz tatili olunca en sevilen aktivitelerden biri de yüzmek oluyor. “Virüs vücuttan dışkı yoluyla birkaç hafta atılmaya ediyor. Dışkının bulaşıcılığı konusunda henüz net kanıtlar olmasa da, ortak kullanılan havuzlar yerine denizi tercih etmeniz daha güvenli olacaktır” diyen Dr. Elif Köşeli Şahin sözlerine şöyle devam ediyor: “Klorlamanın virüsü inaktif hale getirdiği ve bu nedenle havuzların da güvenli olduğunu yönelik bazı görüşler olsa da, o oranda klorun bebek ve çocuklar için çok da faydalı olmadığını söyleyebiliriz”Özellikle el yıkamanın tüm hastalıklara karşı en koruyucu önlem olduğunu unutmayıp tatilde de bu alışkanlığı sürdürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çocuğunuzun; araçtan indikten sonra, tuvalete girerken ve çıktıktan sonra, yemeklerden önce ve sonrasında, havuz, deniz ve oyun parkında ortak kullanım malzemelerine temas etmesinin ardından ellerini mutlaka doğru teknikle 20 saniye boyunca yıkamasını sağlayın.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin çocuklara yönelik önemli bir noktanın daha altını çiziyor: “Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda maske takmak çok riskli. Çünkü solunum fizyolojilerinin farklı olması nedeniyle bu yaş grubunda maske takılması boğulma gibi son derece tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor”Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle son aylarda tüm aile bireyleri fazlaca hareketsiz kaldık. Hareketsiz yaşam bağışıklık sistemini en çok zayıflatan etmenlerin başında yer aldığı için yaz tatilinde çocuğunuzla birlikte düzenli spor yapmaya (bisiklet, yüzme, yürüyüş ve çocuğunuzla yapabileceğiniz diğer tüm sportif aktiviteler) ayrıca zaman ayırmanız da çok önemli.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin tatil sürecinde çocuğunuzun uyku düzenini de aynı özenle sürdürmeniz gerektiğini vurgulayarak, “Çünkü geç saatte uyuyup yine geç saatte uyanmak ve bozulan uyku döngüsü, bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor” diyor.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin tatil boyunca çocuğunuzun beslenme düzenine aynı şekilde devam etmeniz gerektiğini belirterek, “Tatilde de öğün atlamayın, tek tip beslemeden kaçının, öğünlerde tüm besin gruplarını dengeli olarak hazırlayın. Pandemi sürecinde çocuğunuzun da hareketsiz kaldığını göz önünde bulundurarak fazla hamur işi ve fastfood tüketiminden de uzak durun” diyor. Dr. Elif Köşeli Şahin, antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri nedeniyle, yaz aylarında kolayca bulunabilen böğürtlen, karadut, kiraz, çilek, üzüm ve erik gibi kırmızı ile mor renkli mevsim meyvelerine çocuğunuzun günlük beslenmesinde mutlaka yer vermeniz gerektiğini hatırlatıyor.Yaz mevsiminde sıcağın ve hava değişiminin zararlı olabilecek etkilerinden korumak için çocuğunuza susamasını beklemeden bol bol su içirmeyi asla ihmal etmeyin.Güneş ışığının D vitamini başta olmak üzere çeşitli olumlu etkilerinden faydalanması için çocuğunuzun güneş koruyucu olmadan, günde 30 dakika kadar yüz, boyun, kol ve bacaklarının güneş almasını sağlayın” diyen Dr. Elif Köşeli Şahin hangi saatlerin güneşlenmeye uygun olduğunu şöyle anlatıyor: “Güneşin tam tepede olduğu öğle saatleri çocukların ciltleri üzerinde son derece zararlı etkiler oluşturuyor. Sabah ve akşamüstü saatlerinde ise güneş ışınlarının fazla eğimli gelmesi nedeniyle güneşten yeterince faydalanmak mümkün olmuyor. Bu nedenle çocuğunuzu güneşlendirmek için 10.30-11.00 veya 14.00-15.00 saatleri arasını seçebilirsiniz.”