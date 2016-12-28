Yeni trend: Doğal makyaj!

Güzel olmak için yüzünüze her türlü kozmetik ürününü sürmeli misiniz?

Kadın-Moda - 28 Aralık 2016 09:59
Yeni trend: Doğal makyaj!
Doğal makyajın bütün sırrı doğru renk seçiminde!

Görünüm çok önemli!

İşte sırasıyla doğal makyaj;

* İştah açan dudaklar

*Rengini bul

* Makyajı almadan önce deneyin

* Dudaklarınıza peeling uygulayın
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