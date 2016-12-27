Yeni trend dudak botoksu!

Botoks yaşlanmayı önleyici ve kırışıklığı giderici olarak daha çok kadınlar tarafından estetik amaçlı non-invaziv yani ameliyatsız işlem olarak en çok uygulanan ve en çok talep edilen bir işlemdir.

Kadın-Moda - 27 Aralık 2016 15:30

İlk yaşlanma belirtileri göz çevresinde ortaya çıkar. Özellikle gözlerin dış kenarlarında kaz ayağı denilen çizgiler yaşlanmanın ilk belirtileri olarak kabul edilir. Yaşlanma belirtilerinin ikinci kısmı ise dudak çevresinde ortaya çıkar. Dudak çevresindeki dikey çizgiler ve dudak kenarlarındaki sarkmalar yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan belirtilerdir. Dudak çevresindeki çizgiler aşırı mimik kullanımı, sigara tüketimi, gülme hareketi gibi nedenlerle bazı kişilerde çok daha erken yaşlarda ortaya çıkarak daha belirgin hale gelebiliyor.



lastik cerrahide bu aşamada cilt kırışıklıkları botoks enjeksiyonu aracılığı ile geciktirilebiliyor. İşlem sırasında dudak çevresindeki kırışıklığın oluşma şekline göre bazı özel noktalara botoks enjeksiyonu uygulanır. Botoks enjeksiyonu sayesinde dudak çevresindeki bu kırışıklıklar giderilerek daha genç ve daha estetik bir görünüm elde edilir.

Botoks enjeksiyonun yanı sıra eğer dudaklarda hacim olarak da eksiklik varsa beraberinde dolgu işlemi de uygulanabilir. Bu sayede dudaklar hem kırışıklıklarından kurtulur hem de daha dolgun ve çekici bir hale getirilebilir.



Botoks işlemi uygulandıktan birkaç gün sonra tam etkisini gösterirken dudak dolgusunun sonuçları hemen görünür hale gelir. Bu işlemler sırasında genellikle herhangi bir ağrı ya da sızı hissedilmez. Yara ve iz oluşmaz. Botoks tedavisinin geçici bir işlem olduğunun ve yenilenmesi gerektiğinin unutulmaması gerekir. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de ortalama 4 ile 6 ay arasında botoks enjeksiyonunun tekrarlanması gerekir. Bu operasyon ortalama 10 – 15 dakika sürer ve uygulamanın hemen ardından kişi normal yaşantısına dönebilir. Bu yüzden bu operasyona öğle arası estetiği bile denir.



Botoks işleminden sonra aynı gün sauna, havuz, spor, kuaför gibi aktivitelere gidilmemesi tavsiye edilir. İlk birkaç saat çok sıcak içecekler tüketmek hassasiyete yol açabilir. Operasyon sonrası süreci rahat geçen bir estetik uygulamasıdır.

Dudak çevresindeki kırışıklardan kurtulmak ya da engellemek isteyen herkes hamilelik ve emzirme sürecinde değil ise bu uygulamadan faydalanabilir. Kırışıksız, daha genç ve daha enerjik bir yüze sahip olabilir.

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