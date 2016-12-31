Yeni yıla sağlıklı girmek için...

Yılbaşı geccesinde alkolü ve yemeği abartanlar dikkat! Bunları bilmenizde fayda var...

Sağlık - 31 Aralık 2016 13:59
Yeni yıla sağlıklı girmek için...
Yılbaşı geccesi alınan kalorileri, abarttığımız yemekleri ve alkol tüketiminizi dengelemek çok önemli! 1 Ocak sabahı sağlıksız bir yıla merhaba dememek için dengeyi sağlamanız çok önemli. Özellikle yeni yılın ilk günü beslenme ve yaşam şeklinize dikkat etmeniz gerekiyor. 1 Ocak sabahı başlayacağınız detoks ile yeni yılı çok daha enerjik geçirmeniz mümkün.

Bol bol su tüketin: Bir önceki gecce fazla kaçırdığınız alkolün etkisini azaltmak için bol miktarda su tüketmeniz gerekiyor. 1 Ocak sabahından itibaren on beş bardağa yakın su içmenizde fayda var.

Kahvaltıda kuruyemiş: Uykusuz kaldığınız için her zamankinden daha çok enerjiye ihtiyacınız olacak. Sabah kahvaltısına kuruyemiş ekleyerek bu enerji açığını tamamlayabilirsiniz.

Mideyi dinlendir: Fazla tuzlu, yağlı ve sıcak yiyeceklerden uzak durun. Mideniz geccenin ağırlığı altında ezilmesin; hafif yiyecekleri tercih ederek midenizi rahatlatabilirsiniz.
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