Yeni yılın ilk klibi İrem Derici'den!

Müzik - 30 Aralık 2016 17:45

Yılbaşı geccesi Ankara'da sahne alacak İrem Derici, yeni klibini de ilk defa burada izletecek. Yeni yıla giriş geri sayımından sonra barkovizyondan yayınlanacak klip aynı anda NetD, youtube kanalında ve TV kanallarında yayınlanacak. Hayranlarından yoğun istek alan Bana Hiçbir Şey Olmaz şarkısının klibini Amsterdam'da çeken İrem Derici kısa film tadında bir klip çektiklerini söylüyor.Dört günde çekilen ve muhteşem Amsterdam görüntülerinin yer aldığı klipte Umut Eker yönetmenliğin yanı sıra oyuncu olarak da katkıda bulundu.