Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç, yeni bir video yayınlayarak, ünlü şarkıcıdan özür diledi. “Sayın Yeşim Salkım’dan özür diliyorum” diyen Övüç “yaptığım terbiyesizlikti” ifadelerini kullandı.
YEŞİM SALKIM ÖZRÜ KABUL ETMEDİ!
Fakat Murat Övüç'ün özrünü Yeşim Salkım kabul etmedi ve “Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü olmaz.” dedi.
Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü affetmedi!
Murat Övüç çektiği bir videoyla Yeşim Salkım’dan özür dilemişti. Salkım, Övüç’ün özrünü kabul etmedi ve “Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü olmaz.” dedi.
06.08.2020 14:08 Magazin