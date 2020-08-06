Yeşim Salkım, Murat Övüç'ü affetmedi!

Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç, yeni bir video yayınlayarak, ünlü şarkıcıdan özür diledi. “Sayın Yeşim Salkım’dan özür diliyorum” diyen Övüç “yaptığım terbiyesizlikti” ifadelerini kullandı.Fakat Murat Övüç'ün özrünü Yeşim Salkım kabul etmedi ve “Kalabalıkta artistlik yapanın tenhada özrü olmaz.” dedi.