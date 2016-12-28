Yılbaşı geccesi televizyonda ne izleyeceğiz?

Magazin - 28 Aralık 2016 15:54

Star TV’nin 2017 yılbaşı akşamı en büyük kozu Tarkan konseri olacak. Star TV için 2 saate yakın özel bir konser veren Tarkan, yılbaşı akşamı ekranlarda olacak. Tarkan, 31 Aralık geccesi saat 23:00’den sonra Türk Sanat müziği ağırlıklı olarak hazırladığı özel repertuvarıyla konser verecek. Star izleyicileri yeni yıla Tarkan konseriyle girecek. Star TV’de Tarkan konserinden önce ise TV’de ilk defa yayınlanacak olan Kaçma Birader isimli Türk filmi ekrana gelecek.Acun Ilıcalı’nın patronu olduğu TV8 kanalında bir yılbaşı geleneği haline gelen O Ses Türkiye’nin özel bölümü yayınlanacak. Gökhan – Hakan, Hadise, Sibel Can ve Murat Boz’dan oluşan jüri üyeleri, ünlü isimleri takımlarına almaya çalışacak.Kanal D‘nin 2017 yılbaşı akşamında ilk özel programı Ufuk Özkan’ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir yılbaşı özel bölümü olacak. Ben Bilmem Eşim Bilir 2017 yılbaşı özel bölümünde, Serdar Ortaç-Chloe Ortaç, Wilma Elles-Kerem Göğüş, Kibariye-Ali Küçükbalçık ve Ferman Toprak-Hilal Toprak çiftleri yarışacak. Yılbaşı Özel bölümünde efsaneleşmiş oyunların yanı sıra yarışmanın ziyaretçileri de çok olacak.Show TV’nin 2017 yılbaşı ekranında Güldür Güldür Show özel bölümü yayınlanacak.Sürprizlerle dolu yılbaşı eğlencesi için, Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel 31 Aralık 2016 Cumartesi akşamı saat 22.00’de Show TV’de!TRT 1’in yılbaşı ekranında yarışma programı ve yerli dizi var. TRT’nin ekran klasiği haline gelen sevilen dizisi Seksenler yılbaşı özel bölümüyle yayınlanacak. Seksenler dizisinin yılbaşı özel bölümü 21.45’de başlayacak ve yeni yılın ilk saatinde 01.00’e kadar devam edecek. TRT 1’de yılbaşı akşamı 20.00’de ise yarışma programı Kendi Düşen Ağlamaz ekranlara gelecek.CNBC-E’nin kapanmasıyla birlikte yayına geçen yeni kanal TLC’de ise bir yılbaşı klasiği olan Victoria’s Secret Fashion Show ekranlarda olacak.DETAYLAR İÇİN: