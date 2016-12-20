Teklifleri Zehra için reddetmiş!
Yılbaşı tatili Zehra'ya yaradı
Londra'da üniversite okuyan Zehra Çilingiroğlu, yılbaşı tatilini fırsat bilerek İstanbul'a geldi.Magazin - 21 Aralık 2016 03:00
Üniversite öğrenimi için Londra'ya yerleşen Zehra Çilingiroğlu, aylardır uzak olduğu annesine Noel tatiliyle kavuştu. Okula başladıktan sonra her tatilde İstanbul-Londra arası mekik dokuyan genç kız, yılbaşı arasından faydalanıp yine Türkiye'ye geldi. Hülya Avşar ve kızı önceki gün bir alışveriş merkezinin önünde objektife takıldı. Birlerine kavuşmanın verdiği mutluluk anne-kızın yüzüne böyle yansıdı.
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Bağlantılar: Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu
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