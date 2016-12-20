Yılbaşı tatili Zehra'ya yaradı

Magazin - 21 Aralık 2016 03:00

Teklifleri Zehra için reddetmiş!

Üniversite öğrenimi için Londra'ya yerleşen Zehra Çilingiroğlu, aylardır uzak olduğu annesine Noel tatiliyle kavuştu. Okula başladıktan sonra her tatilde İstanbul-Londra arası mekik dokuyan genç kız, yılbaşı arasından faydalanıp yine Türkiye'ye geldi. Hülya Avşar ve kızı önceki gün bir alışveriş merkezinin önünde objektife takıldı. Birlerine kavuşmanın verdiği mutluluk anne-kızın yüzüne böyle yansıdı.