Yılbaşının en lezzetlisi Private Chef!

Mekan - 23 Aralık 2016 14:57

Dünyada büyük bir trend haline gelen “Private Chef” - yani kişiye özel aşçılık – artık Türkiye’de! Hemde lezzet konusunda devrim yaratan Pınar İshakoğlu imzasıyla.. Birbirinden lezzetli seçenekleri ile yılbaşına hazırladığı özel menüsü ile dikkat çeken Pınar İshakoğlu'nun lezzetleri arasında yılbaşına en çok yakışan lezzet olanyer alıyor!Ayrıca yılbaşında kendini ve sevdiklerini sevindirmek isteyenler için; Private Chef - Pınar İshakoğlu'nun yılbaşına özel hazırladığı yeni yıl sepetleri de harika görünüyor!