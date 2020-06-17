Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından duyurdu: "Evlendim!"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Yıldız Tilbe yine adından söz ettirmeyi başardı. Usta sanatçı, "Evlendim" şeklinde bir tweet attı. Ardından da "Beyim bütün vaktimi alıyor" şeklinde başka bir paylaşım yaptı. Peş peşe paylaşımlar yapan Tilbe, paylaşımlarından birinde ise "Tanıştırayım, adı yok" dedi ve gerçeği de sevenleriyle paylaştı.Tilbe, sahiplendiği yavru kedinin fotoğrafını "Son sevgilim, uyuyor" notuyla paylaştı. Gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcıları, sanatçı için "Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok" yorumunu yaptı.