Yılın son hafta sonunda ne yapmalı?

Eğlence - 30 Aralık 2016 12:48

Sizin için 7 gün 24 saat gezen ve keşfedenekibinin kaleminden yılbaşında hafta sonu rotalarını çizmeye ne dersiniz? İşte size harika öneriler..***"Ve bir yılı daha geride bırakıyoruz.. Gelecek yılın, geride kalandan çok daha güzel olmasını temennileriyle yılın son haftasına girmiş bulunuyoruz. Yüzümüzü güldürecek, kalp ritmimizi arttıracak, güzellikleri içinde barındıran bir yıl olsun! Tüm yıllardan farklı olsun.."***Mekan Delisi / Linet Yurdakul yazdı... "Karaköy'de yeni yıl ruhu!""2016'nın starı Karaköy! Geçtiğimiz yıla damgasını vuran ve oldukça kendinden söz ettiren Karaköy'ün 2016 yılında sektörde adını adeta altın harflerle yazdırdı. Yılın son günlerinde de Karaköy'de yılbaşının keyifli ruhunu yaşamaya ne dersiniz? O halde eğlence, lezzet ve keyif dolu Karaköy turuna başlayalım!"************************Yazar: Ahmet BatmanNe balığın yeri akvaryum ne kuşun yeri kafes...Herkesin bir vatanı var benimki sensin...Küçük bir mucize istiyorum. Senin yanımda olduğun ve benim sadece sana ait olduğum bir mucize. İkimiz için yazılmış ama ikimizin de okumadığı bir kitap, bize birbirimizi anlatan ama dinlemeye korktuğumuz bir şarkı ve hiç bakmadığımız ama içinde sadece ikimizin olduğu bir fotoğraf olsun istiyorum.Senin hikâyende kendime bir yer arıyorum. Belki de ikimiz için yeni bir hikâye yazmak istiyorum. Mutlu olsam da olmasam da bu benim hikâyem demek istiyorum. Bu dünyada tek bir hayat yaşayacaksak eğer ve sonunda biten bizim hikâyemiz olacaksa yaşadığımız hikâye de bize ait olmalı...Bir sokak arasında tuttun ellerimi, ki ben buna bile hazır değildim. Gözlerin gözlerimdeydi. "Ömrümü vereceğim kadın sen misin?" der gibi baktım. "Sen benim için yaratıldın" dedin gözlerinle. O sessizliğin içinde gözlerimizle konuştuğumuz ne varsa gökyüzüne not olup uçtu ve biz bir mucizeye inanıp sonsuz bir hikâye olmak istedik.