Yılın son hafta sonunda ne yapmalı?

Sizin için 7 gün 24 saat gezen ve keşfeden GecceMekan ekibinin kaleminden yılbaşında hafta sonu rotalarını çizmeye ne dersiniz? İşte size harika öneriler..
***
Art of Food yazdı... "Yılbaşı geccesi eğlence peşimizi bırakmıyor!"
"Ve bir yılı daha geride bırakıyoruz.. Gelecek yılın, geride kalandan çok daha güzel olmasını temennileriyle yılın son haftasına girmiş bulunuyoruz. Yüzümüzü güldürecek, kalp ritmimizi arttıracak, güzellikleri içinde barındıran bir yıl olsun! Tüm yıllardan farklı olsun.."
Yazının tamamı için tıklayınız...
***
Mekan Delisi / Linet Yurdakul yazdı... "Karaköy'de yeni yıl ruhu!"
"2016'nın starı Karaköy! Geçtiğimiz yıla damgasını vuran ve oldukça kendinden söz ettiren Karaköy'ün 2016 yılında sektörde adını adeta altın harflerle yazdırdı. Yılın son günlerinde de Karaköy'de yılbaşının keyifli ruhunu yaşamaya ne dersiniz? O halde eğlence, lezzet ve keyif dolu Karaköy turuna başlayalım!"
Yazının tamamı için tıklayınız...
***
YENİ YILA HAZIR MISINIZ?
Yılbaşında canlı müzik!
***
Şehirde yeni yıl ışıltısı!
Yazının tamamı için tıklayınız...
***
Yılbaşı geccesi için en özel mekanlar!
***
Dünyanın en ışıltılı yılbaşı rotaları!
***
Bu haberleri bilmende fayda var..
Bu mekanları bilmende fayda var..
***
KIŞ GERİ GELDİ! İŞTE SİZLERE BİRBİRİNDEN ÖZEL ÖNERİLER
En iyi Risotto mekanları!
En eğlenceli bekarlığa veda mekanları
En iyi sushi mekanları!
***
GECCEMEKAN MOBİL ile farkı hisset!
***
OKU OKU DOYAMADIK!
Gökyüzüne Not
Yazar: Ahmet Batman
Ne balığın yeri akvaryum ne kuşun yeri kafes...
Herkesin bir vatanı var benimki sensin...
Küçük bir mucize istiyorum. Senin yanımda olduğun ve benim sadece sana ait olduğum bir mucize. İkimiz için yazılmış ama ikimizin de okumadığı bir kitap, bize birbirimizi anlatan ama dinlemeye korktuğumuz bir şarkı ve hiç bakmadığımız ama içinde sadece ikimizin olduğu bir fotoğraf olsun istiyorum.
Senin hikâyende kendime bir yer arıyorum. Belki de ikimiz için yeni bir hikâye yazmak istiyorum. Mutlu olsam da olmasam da bu benim hikâyem demek istiyorum. Bu dünyada tek bir hayat yaşayacaksak eğer ve sonunda biten bizim hikâyemiz olacaksa yaşadığımız hikâye de bize ait olmalı...
Bir sokak arasında tuttun ellerimi, ki ben buna bile hazır değildim. Gözlerin gözlerimdeydi. "Ömrümü vereceğim kadın sen misin?" der gibi baktım. "Sen benim için yaratıldın" dedin gözlerinle. O sessizliğin içinde gözlerimizle konuştuğumuz ne varsa gökyüzüne not olup uçtu ve biz bir mucizeye inanıp sonsuz bir hikâye olmak istedik.