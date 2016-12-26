Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf
Yılmaz Morgül, TV8 ekranlarında yayınlanan "Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye" adlı sabah programının bugünkü canlı yayınında Türk televizyon tarihine geçecek bir gafa imza attı.
Magazin - 26 Aralık 2016 21:45
"Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye" programının bugünkü konuğu Hakan Altun'du. Programın sonuna doğru Yılmaz Morgül, merhum sanatçı Yıldırım Gürses'in "Elveda Gençlüm" şarkısının seslendirdi. Morgül, şarkıyı bitirdikten sonra Yıldrım Gürses'i saygıyla andığı sırada izleyicileri şaşkına çeviren sözler sarf etti.
Morgül, Yıldırım Gürses'in eşi Ayla Gürses'in ekran başında olduğunu söyleyerek "Ayla Hanım'a sevgilerimi sunuyorum" dedi. Fakat TRT sanatçısı olan Ayla Gürses, bir yıl önce 69 yaşında vefat etmişti.İşte o anlar;
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