Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf

Yılmaz Morgül, TV8 ekranlarında yayınlanan "Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye" adlı sabah programının bugünkü canlı yayınında Türk televizyon tarihine geçecek bir gafa imza attı.

Magazin - 26 Aralık 2016 21:45
Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf
"Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye" programının bugünkü konuğu Hakan Altun'du. Programın sonuna doğru Yılmaz Morgül, merhum sanatçı Yıldırım Gürses'in "Elveda Gençlüm" şarkısının seslendirdi. Morgül, şarkıyı bitirdikten sonra Yıldrım Gürses'i saygıyla andığı sırada izleyicileri şaşkına çeviren sözler sarf etti.

Morgül, Yıldırım Gürses'in eşi Ayla Gürses'in ekran başında olduğunu söyleyerek "Ayla Hanım'a sevgilerimi sunuyorum" dedi. Fakat TRT sanatçısı olan Ayla Gürses, bir yıl önce 69 yaşında vefat etmişti.

İşte o anlar;
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • 'Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
  • Yılbaşı partisine ünlü yağmuru!
  • Kenan Doğulu bakın ne yaptı?
  • Survıvor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Survivor için geri sayım başladı!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • “Anne” zirvede
  • Geccelerde beraber eğlendiler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem'e Kenan'ın hediyesi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!