Senaryosunu ‘Yazı Odası’nın yazdığı, yönetmenliğini Feride Kaytan’ın yaptığı dizinin yapımcılığını Bi Yapım üsteniyor.
26. Bölüm;
Ait oldukları yeri arayan Kerem ve Cansu'nun hikayesi ile başladı Yüksek Sosyete... Karşılarına engeller ve sınavlar çıksa da birbirinden asla vazgeçmeyen iki aşığın hikayesi... Final bölümünde onlar ait olduğu yeri bulacak ama bunun için herkes kolay ikna olmayacak. Cansu ve Kerem aşkının en büyük engeli olan Süreyya, geçmişten gelen birinin kalbini aralamasıyla aşkın büyüsüne inanacak. Ece ve Mert aşkında sürpriz bir gelişme yaşanacak. Bedia ve Ece'yi bir acı, ortak noktada buluşturacak. Süreyya ve Levent aşkı içinse artık hiçbir engel kalmayacak... En sonunda ise aşk; zengin fakir ayrımı yapmadan, umudun olduğu bir aile sofrasında tüm kahramanlarımızı bir araya getirecek.
'Yüksek Sosyete'nin finalinde neler olacak?
Engin Öztürk ve Hazar Ergüçlü’nün başrolünü paylaştığı, oyuncu kadrosunda Meriç Aral, Ozan Dolunay, Zuhal Olcay, Hakkı Ergök, Aliye Uzunatağan, Taner Parlas, Hülya Gülşen Irmak, Ceyda Tepeliler, Gülşah Çomaoğlu, Özgün Çoban,Yasin Çam, Aybike Turan’ın yer aldığı dizi yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor.Dizi - 22 Aralık 2016 16:49
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Bağlantılar: Yüksek Sosyete, Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk
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