'Yüksek Sosyete'nin finalinde neler olacak?

Dizi - 22 Aralık 2016 16:49

Senaryosunu ‘Yazı Odası’nın yazdığı, yönetmenliğini Feride Kaytan’ın yaptığı dizinin yapımcılığını Bi Yapım üsteniyor.26. Bölüm;Ait oldukları yeri arayan Kerem ve Cansu'nun hikayesi ile başladı Yüksek Sosyete... Karşılarına engeller ve sınavlar çıksa da birbirinden asla vazgeçmeyen iki aşığın hikayesi... Final bölümünde onlar ait olduğu yeri bulacak ama bunun için herkes kolay ikna olmayacak. Cansu ve Kerem aşkının en büyük engeli olan Süreyya, geçmişten gelen birinin kalbini aralamasıyla aşkın büyüsüne inanacak. Ece ve Mert aşkında sürpriz bir gelişme yaşanacak. Bedia ve Ece'yi bir acı, ortak noktada buluşturacak. Süreyya ve Levent aşkı içinse artık hiçbir engel kalmayacak... En sonunda ise aşk; zengin fakir ayrımı yapmadan, umudun olduğu bir aile sofrasında tüm kahramanlarımızı bir araya getirecek.