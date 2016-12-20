Henüz kapıdan içeri girdiğiniz an Yüksel Balık'ın sıcaklığını ve samimiyetini hissedeceksiniz. Yeni bir yıla yeni umutlarla gireceğiniz vazgeçilmez mekan Yüksel'de 2017 bir başka güzel olacak!
Yeşilköy'ün efsane balıkçısı Yüksel Balık'ta yeni bir yıla giriyoruz. DJ eşliğinde a la carte menü ile müdavimlerini karşılayacak olan Yüksel Balık'ta sürprizlerde sizleri bekliyor. Yüksel 1 ve Yüksel 2 olmak üzere Yeşilköy'de iki farklı şubesi bulunan mekan, yeni yılı birbirinden özel lezzetler ve bol bol eğlence ile karşılayacak. Yüksel'in klasikleşen lezzetlerine hayır diyemeyeceksiniz!
Yüksel Balık hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
Yüksel Balık'ta yılbaşı!
Yeşilköy'ün vazgeçilmez mekanı Yüksel'de 2017'ye merhaba demeye hazır mısınız?Mekan - 20 Aralık 2016 17:44
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yüksel Balık
MEKAN HABERLERİ
- Galliard’dan sürprizli yeni yıl yemeği
- Mezzaluna'nın yaratıcı şefinden özel spesiyaller
- Beylerbeyi Doğa Balık'ya yılbaşı kutlaması!
- Yeni yıl hediye sepetleri Le Pain Quotidien’den
- Haftanın en popüler 10 mekanı
- Bol acılı lezzet “Hot Pepper Shack”
- Günaydın Dubai’de kapılarını açtı!
- Bu yılbaşı hepsinden farklı olacak: 360 Istanbul
- Yılbaşı geccesinde İtalyan lezzetleri ve eğlence bir arada: La Mia Luce
- Hafta sonu Ayvalık kaçamağı!