Yüksel Balık'ta yılbaşı!

Mekan - 20 Aralık 2016 17:44

Henüz kapıdan içeri girdiğiniz an Yüksel Balık'ın sıcaklığını ve samimiyetini hissedeceksiniz. Yeni bir yıla yeni umutlarla gireceğiniz vazgeçilmez mekan Yüksel'de 2017 bir başka güzel olacak!Yeşilköy'ün efsane balıkçısı Yüksel Balık'ta yeni bir yıla giriyoruz. DJ eşliğinde a la carte menü ile müdavimlerini karşılayacak olan Yüksel Balık'ta sürprizlerde sizleri bekliyor. Yüksel 1 ve Yüksel 2 olmak üzere Yeşilköy'de iki farklı şubesi bulunan mekan, yeni yılı birbirinden özel lezzetler ve bol bol eğlence ile karşılayacak. Yüksel'in klasikleşen lezzetlerine hayır diyemeyeceksiniz!