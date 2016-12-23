Yurtdışından cihaz getirecekler dikkat

Yurtdışından elektronik eşya alıp Türkiye’ye getirenlere ek vergi geldi.Önceden tanıdıklarla veya bizzat kişinin kendisi tarafından getirilen elektronik eşyalar artık zamlı olarak Türkiye’ye girecek.

Teknoloji - 23 Aralık 2016 17:42

Buna göre artık yurtdışından telefon,playstation,televizyon,bilgisayar getirenler için bu durum artık çok da avantajlı olmayacak.Özellikle yurtdışından telefon getirenler baya üzülecekler.Peki ne kadarlık bir ücret alınacak?

Ücret Bir Defaya Mahsus Alınacak



yurtdışından elektronik eşya Bakanlar Kurulu, ticari ithalat dışında yurtdışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ücret alacak.Yani aynı ürün için daha sonra ücret talep edilemeyecek.



Hangi Cihazdan Ne kadar Ücret Alınacak?



Merak edilen husus bu ücretlerin hangi cihazlar için ne kadar olacağıdır.Hepsine aynı miktarlarda mı yansıyacak?İsterseniz bazı cihazlardan ne kadar alınacağına göz atalım.



Cep Telefonları



Buna göre,yayınlanan tebliğ doğrultusunda 2017 yılında



-cep telefonları için 20 euro,



-bilgisayar ve tabletlere 10 euro,



-oto radyosuna 1 euro,



-pilli radyoya 3 euro bandrol ödenecek.



Televizyon



Yurtdışından elektronik eşya Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre televizyonlarda ekran boyutlarına göre farklı ücretler alınacaktır.



-51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV’lerden, ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arasında değişen miktarlarda bandrol bedeli adı altında ücret alınacaktır.



Oto Radyo,Video,Bilgisayar ve Tablet



Yurtdışından elektronik eşya Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan tebliğle birlikte,



– oto radyo alıcılarından 1 euro,



-videolardan 18 euro,



-bilgisayar ve tabletlerden 10 euro ücret alınacaktır.



-Ayrıca diğer çeşit elektronik cihazlarda farklı ücretler alınacaktır.Buna göre,



-TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9 ile 21 euro arasında,



-radyo ağırlık birleşik cihazlardan ise 1 ile 18 euro arasında,



-cep tipi radyolu mp3-mp4 çalarları ile radyo veya TV’li navigasyon cihazlarından 7 euro,



-radyo veya TV’li DVD-VCD oynatıcılar ile radyo veya TV’li ev sinema sistemlerinden ise 15 euro bandrol bedeli alınacaktır.



Kaynak:vergihocasi.com

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.