Zakkum’dan Yeni Klip: Hüzzam

Çekimleri, İstanbul Kilyos’ta gerçekleştirilen klip, grubun 20 yıllık müzikal yolculuğunu konu alıyor. Zakkum’un, eski ismiyle “Raindog”un geçmiş sahne yıllarına ait fotoğraflar ve o senelere ait objelerin ön planda olduğu video klibin yönetmen koltuğunda, İmre Haydaroğlu oturuyor.Hüzzam’ın sözleri Cem Senyücel’e, müziği ve düzenlemesi ise Yusuf Demirkol’a ait.Zakkum Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan Hüzzam, bugün Zakkum YouTube kanalında izleyicisiyle buluştu.