Zalim İstanbul'da Fikret Kuşkan krizi!

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Zalim İstanbul' yeniden sete çıkıyor. Fakat yarın başlayacak olan çekimlere Fikret Kuşkan katılmayacağını bildirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bunun üzerine yapım şirketi usta oyuncunun evine ihtarname gönderdi. Dizinin yeni bölümlerinde Kuşkan'ın olmama ihtimaline göre önceden kalp krizi ve mezarlık sahneleri yazıldı.