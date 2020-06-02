Koronavirüs salgını nedeniyle seti duran Zalim İstanbul ekibi bir süredir evlerinde karantinadaydı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından Zalim İstanbul ekibi de iş başı yaptı. Çekimleri başlayan dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Zalim İstanbul 37. Bölüm Fragmanı :
Koronavirüs tedbirleri kapsamında rahatsızlıklarından ötürü sete çıkamayan Fikret Kuşkan geçtiğimiz günlerde projeden ayrıldığını duyurmuştu. Yeni fragmanda Fikret Kuşkan'ın da olması dikkat çekti.
'Zalim İstanbul'dan yeni fragman geldi!
1 Haziran’da yeniden sete çıkan Zalim İstanbul’un yeni bölüm fragmanı yayınlandı...
02.06.2020 14:44 Dizi Galeri