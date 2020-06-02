'Zalim İstanbul'dan yeni fragman geldi!

Koronavirüs salgını nedeniyle seti duran Zalim İstanbul ekibi bir süredir evlerinde karantinadaydı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından Zalim İstanbul ekibi de iş başı yaptı. Çekimleri başlayan dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında rahatsızlıklarından ötürü sete çıkamayan Fikret Kuşkan geçtiğimiz günlerde projeden ayrıldığını duyurmuştu. Yeni fragmanda Fikret Kuşkan'ın da olması dikkat çekti.