Zalim İstanbul'un final fragmanı yayınlandı!

39. bölümüyle ekranlara vede edecek olan Zalim İstanbul dizisinin final bölümü merakla bekleniyor. Yayınlan fragmanda Seher'in ailesiyle birlikte memleketine geri döndüğü görülüyor.Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oldu. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamadı. Geri dönülmez bir karar aldı. Ceren'i öldürmek için harekete geçti, fakat, farkına varan Ceren karşılık verdi. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek öldü. Seher, bu olay karşısında yıkıldı. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik...Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de!