Zehra Çilingiroğlu'ndan Türkiye itirafı!

Londra University of Westminster ve King’s College’da İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Zehra Çilingiroğlu'ndan Türkiye itirafı.

Magazin - 02 Ocak 2017 10:32
Zehra Çilingiroğlu'ndan Türkiye itirafı!
Hülya Avşar 2017 yılına Hotel Pullman Istanbul Airport and Convention Center’da verdiği konserle girdi. Avşar’ı geccede kız kardeşi Helin Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı. Londra University of Westminster ve King’s College’da İngilizce iç mimarlık bölümünde okuyan Çilingiroğlu, “Londra’ya alıştım. Okulumu da sevdim. Ama oraya yerleşmeyi düşünmüyorum. Sonuçta memleketim gibisi yok. Çok özlüyorum Tükiye’yi” dedi.

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KAYNAK: gazetevatan.com
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