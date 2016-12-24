Zehra'nın eğlencesi çabuk bitti!

Magazin - 24 Aralık 2016 13:38

Zehra tatil için Türkiye'ye döndü. Önceki gün de bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Nişantaşı'nda bir barda düzenlenen partiden Zehra annesinin verdiği süre dolduğu için erken ayrıldı. Zehra saat 1:30'da bardan ayrıldı.