Zehra tatil için Türkiye'ye döndü. Önceki gün de bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Nişantaşı'nda bir barda düzenlenen partiden Zehra annesinin verdiği süre dolduğu için erken ayrıldı. Zehra saat 1:30'da bardan ayrıldı.
Zehra'nın eğlencesi çabuk bitti!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra eğitimi için bir süredir Londra'da bulunuyordu.Magazin - 24 Aralık 2016 13:38
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Bağlantılar: Zehra Çilingiroğlu, Hülya Avşar
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