"Zengo" sinema salonlarına döndü!

Instagram hesabında yayınladığı eğlenceli videoları ile milyonların gönlünde taht kuran Yasemin Sakallıoğlu, kentsel dönüşüm sayesinde kısa sürede servet edinmiş ve moda tasarımcısı olmak isteyen Zengo karakteriyle vizyona girdiği dönemde büyük ilgi görmüştü.Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema deneyimi olan ‘Zengo’da Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol ve Ünal Kantarcı gibi oyuncular rol alıyor.